EuroHockey League Cup: La Gantoise s’incline aux shoot-outs

C’est sous une pluie fine et devant un public plutôt parsemé que La Gantoise a disputé sa première rencontre de l’EHL Cup, à Brasschaat. Un rendez-vous qui a pour vocation de finaliser le classement final de l’édition 20/21 tout en offrant à toutes les équipes qui s’étaient initialement qualifiées pour le tournoi en mai 2020 de se mettre en évidence en offrant des points importants à leur pays pour le classement des nations dans le tournoi. De quoi garantir 3 représentants à la Belgique pour les prochains rendez-vous de la compétition européenne. Opposés au Club de Campo, les Gantois prenaient l’initiative dans la rencontre. Mais les Madrilènes défendaient bien. Ils ne laissaient que très peu d’espace et donc d’opportunités franches aux attaquants de Pascal Kina. Et c’est finalement contre le cours du jeu que Borja Lacalle donnait l’avance aux champions espagnols en glissant la balle entre les jambes de David Vandenbossche (14e). Et la situation se compliquait encore un peu plus dès la reprise du deuxième quart-temps lorsque Jose Basterra doublait le score pour Campo (16e). Les Flandriens peinaient à trouver un second souffle. Ils obtenaient tout de même 2 p.c. consécutifs mais sans réussite. Et sur la contre-attaque, c’était même la douche froide avec un nouveau but inscrit sur stroke via Jose Basterra (25e). Heureusement, avant la pause (29e), Antoine Kina réduisait l’écart après un magnifique effort individuel (1-3).

En seconde période, les Gantois dominaient de manière stérile et donc sans réellement porter le danger devant le but adverse. A l’entame du dernier quart d’heure, les Flandriens revenaient dans le match sur un penalty converti par Pepijn Scheen. Mais la carte jaune de François Goyet compliquait encore un peu plus la situation. Pascal Kina décidait alors de retirer son gardien et dans la foulée, Alvaro Iglesias inscrivait le numéro 4 pour les Madrilènes (56e). La carte jaune d’Alex de Paeuw semblait mettre un terme aux derniers espoirs de la Gantoise mais ce n’était pas le cas ! Charles Masson lançait le remontada (58e) avant que Agustin Buggalo n’égalise à 40 secondes du coup de sifflet final. Ce sont donc les shoot-outs qui allaient décider le nom du vainqueur. Et à cet exercice, ce sont les Espagnols qui se montraient les plus adroits.

Mais pas de quoi faire perdre son sourire à Pascal Kina, le coach gantois. « Nous voulions remporter cette rencontre mais nous sommes, d’abord, venus, ici, pour nous amuser. Gagner ou perdre n’a finalement pas beaucoup d’importance. Une fois menés 2-0, mes joueurs ont montré beaucoup de caractère et nous avons fait mal à nos adversaires quand nous avons joué homme contre homme. C’était un match assez bizarre surtout les 10 dernières minutes. Mais je suis content de la réaction de l’équipe et du jeu proposé. Face à Saint-Germain, il faudra être sérieux. Nous sommes là pour bosser et pour progresser tous ensemble. Petit à petit, nous commençons à remontrer le jeu de ces 2 dernières années même s’il y a encore un peu de flottement. Mais nous sommes clairement sur le bon chemin. »