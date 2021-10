Europa League: l’Olympiakos impressionne à Fenerbahce, Naples s’écroule contre le Spartak Moscou

Dans le groupe D, où l’Antwerp occupe désormais la dernière place, l’Olympiakos a fait forte impression en remportant une large victoire en déplacement à Fenerbahce, 0-3. Soares a ouvert le score dès l’entame de match (0-1, 6e). En deuxième mi-temps, Masouras a doublé l’avance grecque (0-2, 63e) puis scellé le score final d’un deuxième but, quelques minutes plus tard (0-3, 68e).

Dans le relevé groupe C, le Napoli a manqué une occasion d’enregistrer sa première victoire de la campagne, en concédant la défaite, 2-3, face au Spartak Moscou. Les Napolitains avaient pourtant ouvert le score via Elmas dans les premiers instants (1-0, 1re), mais Mario Rui a rapidement été exclu (29e), laissant ses coéquipiers en inférorité numérique pour les 60 dernières minutes. Le Spartak est revenu grâce à un but de Promes (1-1, 55e), et Ignatov a donné l’avance aux siens (1-2, 80e) avant que Promes ne mette les Russes définitivement à l’abri (1-3, 90e). Le but dans les arrêts de jeu d’Osimhen (2-3, 90e+4) n’a pu changer l’issue de la rencontre. Dries Mertens est resté sur le banc pendant tout le match.