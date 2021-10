Conference League: Dessers sourit, Openda fait grise mine, triplé pour Kane

A Arnhem (où joue Openda), c’est Wittek (30e) qui a donné l’avantage à l’équipe locale à la demi-heure de jeu. Guirassy (54e) et Sulemana (70e) ont renversé la situation en seconde période. Bade a été exclu pour Rennes, qui a néanmoins conservé son avance. Dans le même groupe, Tottenham a battu Mora par une large marge de 5-1. Harry Kane (68e, 76e, 88e) a réalisé un triplé en seconde période.

C’est Kokcu (14e) qui donnait l’avantage à Feyenoord, tandis que Linssen (24e) portait le score à 2-0. Holes (63e) a marqué pour les Tchèques après la pause, mais le Slavia n’a pas pu aller plus loin. Dessers est entré en tant que remplaçant à la 64e minute. Dans le même groupe, l’Union Berlin a gagné 3-0 contre le Maccabi Haifa.

Dans le groupe H, Bâle s’est imposé 4-2 contre Almaty et Qarabag a battu Omonia 1-4. Dans le Groupe F, le FC Copenhague s’est imposé 3-1 contre les Lincoln Red Imps et le PAOK et le Slovan Bratislava ont fait match nul 1-1.