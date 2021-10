Football: Pelé peut sortir de l’hôpital mais devra suivre une chimiothérapie

« Edson Arantes do Nascimento a été autorisé à sortir de l’hôpital ce jeudi matin. Son état de santé est stable et il suivra une chimiothérapie, après son opération pour retirer une tumeur au côlon, le 4 septembre », a expliqué dans un communiqué l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, qui n’a pas cité le mot « cancer », maladie traitée habituellement par de la chimiothérapie.

Sa santé a été à plusieurs reprises une source d’inquiétude ces dernières années. Il a subi plusieurs opérations de la hanche. Il avait également des problèmes de colonne vertébrale et de genou. Il y a deux ans, on lui a retiré un calcul rénal après une infection des voies urinaires. Pelé a notamment disputé 92 matches internationaux (77 buts) et a remporté trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970). Selon la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), l’attaquant a marqué 775 buts en 840 rencontres.