Roberto Martinez évoque les rumeurs qui l’envoient à Barcelone: «On ne sait pas de quoi demain sera fait»

Roberto Martinez va annoncer ce vendredi à midi sa sélection de 23 joueurs pour affronter la France en demi-finale de la Nations League, jeudi prochain, avec les Diables.

Interrogé par nos confrères d’Het Laatste Nieuws, le sélectionneur des Diables a accepté d’évoquer les rumeurs qui l’envoient au FC Barcelone pour succéder à Ronald Koeman, plus que jamais sur la sellette. « Il n’y a aucun contact », a insisté Martinez, pourtant très ami avec le conseiller technique du club Catalan, Jordi Cruiff. « Nous séparons le privé du professionnel. À aucun moment je n’ai demandé à Jordi quelle était ma situation à Barcelone. Je ne pense pas non plus qu’il ait le rôle de nommer un nouvel entraîneur », a-t-il poursuivi.