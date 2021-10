Footbelgate: Pini Zahavi, agent très réputé, a été inculpé par la justice belge

L’Israélien Pini Zahavi (77 ans), l’un des agents de football les plus célèbres au monde, a été mis en examen par le juge d’instruction bruxellois Michel Claise pour faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment d’argent dans le cadre de l’affaire du club de football de Mouscron. Les journaux La DH/Les Sports et De Standaard ont rapporté la nouvelle vendredi. Elle a été confirmée par le parquet fédéral. Cependant, celui s’est refusé à tout commentaire sur cette affaire.

Les soupçons qui pèsent sur Zahavi font partie de l’enquête que le procureur fédéral mène depuis un certain temps déjà sur le club de football Royal Excelsior Mouscron. Les enquêteurs ont des raisons de croire que, par le biais de sociétés étrangères, une tentative a été faite pour cacher le fait que le club de football était sous le contrôle de l’agent du joueur international Zahavi. Le club lui-même est également soupçonné d’avoir présenté de faux documents à la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) dans le cadre d’un appel contre la décision de lui refuser la licence de football professionnel. L’enquête visait à établir si ces subterfuges présumés avaient permis de maintenir illégalement Mouscron en Division 1 en mettant en place une structure de contrôle du club par le biais de sociétés offshore.