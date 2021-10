Port du masque : ce qui change aujourd’hui

Le port du masque n’est plus obligatoire en magasin, au restaurant, en salle de sport, dans une administration et au cinéma en Flandre à partir d’aujourd’hui. Mais il reste obligatoire en Wallonie et à Bruxelles, jusqu’à ce que le pass sanitaire soit mis en place, c’est-à-dire a priori pas avant la mi-octobre.

Il n’y a donc finalement qu’en Flandre que l’on pourra faire son shopping démasqué dès aujourd’hui. Le masque allait disparaître d’une bonne partie de notre quotidien en Wallonie, devenant obligatoire uniquement dans les transports en commun, les établissements de soins et les événements rassemblant plus de 500 personnes à l’intérieur, sauf si le Covid Safe Ticket (CST) était demandé à l’entrée, mais cette mesure a finalement été rejetée. Elle l’avait été d’emblée par la Région bruxelloise.