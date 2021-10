De nouvelles images de Gabby Petito révélées

Selon Het Laatste Nieuws, d’anciennes images montraient Petito qui expliquait qu’elle avait frappé son compagnon et que c’était de sa faute. De nouvelles images ajoutent une question du policier. « Mais vous a-t-il frappée ? ». A cette question elle répond oui sans hésitation mais ajoute bouleversée : « Mais je l’ai frappé en premier ».

La star de Youtube assassinée à 22 ans a raconté aux policiers qu’elle avait été battue par son fiancé Brian Laundrie. Ces nouvelles images amènent un nouvel éclairage sur l’histoire. Gabby Petito et Brian Laundrie avaient été interpellés par la police dans l’Utah. C’était quelques semaines avant la dispartion de Gabby Petito. Des témoins avaient contacté la police car ils avaient vu le couple se disputer.

Ses funérailles ont eu lieu à New York. Une urne vide est utilisée pour les funérailles de Gabby Petito à Holbrook, dans le nord de l’État de New York. Les enquêteurs du FBI n’ont pas encore rendu public le corps de la jeune femme.

Les proches et la famille de la jeune voyageuse américaine Gabby Petito, dont la disparition et la mort brutale ont suscité une vive émotion aux Etats-Unis, étaient rassemblés dimanche près de New York pour célébrer ses obsèques, diffusées en direct sur internet vu l’intérêt dans le pays.