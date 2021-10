Procès des attentats de Paris: une victime interpelle à nouveau Salah Abdeslam

Claude, blessé à La Bonne bière, a aussi eu un mot pour les accusés , «et en particulier» pour Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts et 350 blessés à Paris et Saint-Denis.

«Si vous êtes prêt à dialoguer et à regretter, moi je suis prêt à pardonner. Mais un pardon, cela va demander à vous et à moi un sacré bout de chemin (...) Encore faut-il que vous le vouliez et que vous ayez le courage d’être des hommes», lance Claude en regardant bien fixement le box.