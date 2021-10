Inondations: bonne nouvelle pour les fans de Walibi

C’était annoncé en juillet, Walibi devait rouvrir en octobre. Après deux mois et demi de fermeture, le parc rouvre demain. Le parc avait été sévèrement touché le 16 juillet dernier par les inondations et il a fallu plusieurs semaines de travaux pour tout remettre en ordre. Une grande partie des infrastructures techniques du site avait été endommagée contraignant la direction à fermer les portes de Walibi et d’Aquilibi. Dans un entretien qu’il nous avait accordé ce week-end (Le Soir du 24 juillet 2021), Jean-Christophe Parent, le directeur général de Walibi Belgium nous indiquait déjà que les réparations prendraient « des semaines ».

La direction espère pouvoir sauver Halloween, un moment fort de l’année en termes de fréquentation. Le directeur général de Walibi l’avait dit dans un entretien accordé au Soir fin juillet : « Au vu des dégâts, nous savons à présent que nous ne serons pas en capacité de rouvrir avant début octobre. Par contre, nous nous lançons le défi de rouvrir nos portes pour la saison d’Halloween, en organisant l’événement le plus spectaculaire que le parc ait jamais connu ».