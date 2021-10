5.000 chauffeurs de poids lourds recherchés pour achalander les rayons des supermarchés

Pour savoir quelles peuvent être les conséquences d'une pénurie de chauffeurs, il suffit de traverser la Manche: au Royaume-Uni, on manque de carburant et les rayons des magasins sont vides, faute d'approvisionnement.

"Sans les chauffeurs routiers, le monde s'arrête de tourner et nous n'en sommes pas assez conscients", déclare Isabelle De Maegt de la Febetra. "Sans eux, les rayons des supermarchés restent vides, tous les chantiers de construction sont à l'arrêt et les usines ne tournent plus."