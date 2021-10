Cyclisme: Allan Davis devient directeur sportif de Lotto Soudal

« Je suis très reconnaissant d’avoir l’opportunité de rejoindre une structure aussi professionnelle que Lotto Soudal, et je suis extrêmement motivé pour mettre mon temps et mon éthique professionnelle au service de toute l’équipe », a déclaré Allan Davis dans une première réaction.

L’Australien a été cycliste professionnel pendant douze ans et compte une trentaine de victoires à son actif. Ses meilleurs résultats comprennent une médaille de bronze aux Championnats du monde de Geelong (2010), une deuxième place à Milan-Sanremo, l’or et le bronze à deux Jeux du Commonwealth et une victoire finale au Tour Down Under. Après sa carrière de cycliste professionnel, Davis est devenu responsable des directeurs sportifs chez Wiggle-High5. En 2021, il a été coordinateur de sprint/directeur sportif au sein de l’équipe Israel Startup Nation. Entre-temps, il a également été délégué technique de l’UCI.