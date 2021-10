Diables rouges: Roberto Martinez dévoile sa sélection pour affronter la France

Charles De Ketelaere, 20 ans, le joueur en forme du Club de Bruges, est repris à temps plein par le sélectionneur espagnol des Diables Rouges qui récupère Kevin De Bruyne par rapport à la dernière campagne. Jéremy Doku et Dries Mertens, par contre, sont toujours absents. De même que Thomas Vermaelen coincé au Japon par les règles sanitaires en vigueur.

Vingt-quatre joueurs, dont quatre gardiens, figurent dans la sélection de Roberto Martinez en vue du Final Four de la Ligue des Nations en Italie qui s’entamera pour la Belgique par une demi-finale contre la France le 7 octobre (20h45) à Turin.

Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jason Denayer et Jan Vertonghen défendront les intérêts belges face aux Français, devant sans doute Thibaut Courtois, l’un des quatre gardiens appelés dont Simon Mignolet.

Zinho Vanheusden ne figure plus dans la sélection, mais le sélectionneur national a rassuré, expliquant qu’il « gardait un œil attentif » sur le joueur de Gênes. Thorgan Hazard, qui avait dû décliner en dernière minute lors de la dernière campagne est toujours là avec, bien entendu, Eden Hazard.

Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Thomas Meunier et Alexis Saelemaekers seront de la partie avec, donc, Kevin De Bruyne, Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Hans Vanaken et Axel Witsel.

Christian Benteke est absent en attaque, Roberto Martinez ayant dû réduire sa liste à 20 joueurs de champ. Ce sont Dodi Lukebakio et Leandro Trossard qui ont eu sa préférence avec Michy Batshuayi en attaque. Albert Sambi Lokonga n’est pas repris non plus, lui qui avait joué ses premières minutes lors de la dernière campagne.

La finale de cette Ligue des Nations se jouera le 10 octobre à Milan contre le vainqueur de l’autre demi-finale opposant l’Espagne à l’Italie, championne d’Europe, afin de désigner le successeur du Portugal vainqueur de la première édition en 2019.

Les Diables Rouges prendront la direction du nord de l’Italie après avoir signé un sans-faute en septembre lors des matches qualificatifs pour le Mondial 2022, en battant successivement l’Estonie (2-5), la République tchèque (3-0) et la Biélorussie (0-1). Presque qualifiés pour le Qatar, les Diables Rouges devront confirmer leur première place du groupe E en novembre contre l’Estonie à Bruxelles le 13 novembre et contre le Pays de Galles à Cardiff le 16 novembre.