L'opérateur TUI annonce moins de destinations mais plus de voyageurs pour la Toussaint

Selon l'opérateur, les réservations pour la semaine de Toussaint ont commencé tard mais se caractérisent par une demande pour des destinations ensoleillées. Si le rythme continue comme cela, le nombre de réservations pourrait égaler celui de la Toussaint 2019. Dans la liste des destinations les plus prisées, on retrouve notamment le Cap-Vert, Lanzarote et Fuerteventura (îles Canaries).

Les destinations souhaitées par les Belges semblent donc se cantonner à l'Europe." Cette année, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote et Fuerteventura sont encore plus prisées que d'habitude car, hormis le Passenger Locator Form, il n'y a pas d'autres contraintes ou restrictions pour le retour en Belgique", explique TUI. Depuis un mois, l'opérateur a également relancé certaines destinations hors-Europe comme la Turquie, le Cap-Vert, le Mexique ou encore la République dominicaine.