Météo: l’IRM lance une double alerte jaune

Des pluies toucheront l’ouest du pays dans le courant de la matinée vendredi, avant de s’étendre au centre durant l’après-midi puis d’atteindre l’Ardenne en fin de journée, prévoit l’IRM. Sur l’est, le temps restera encore assez ensoleillé durant la matinée et en début d’après midi. En fin d’après-midi, il y aura un risque de pluies ou d’averses plus intenses sur l’ouest avec éventuellement un coup de tonnerre.

Le week-end ne sera pas beaucoup plus joyeux. Puisqu’entre samedi soir (19h) et dimanche soir (20h), l’IRM lance une alerte jaune pour des pluies abondantes sur tout le pays (excepté la province de Liège). Sur l’ensemble de l’épisode, entre vendredi et dimanche après-midi, nous attendons les cumuls en précipitations suivants, exprimés en mm ou l/m², sachant que localement, ils pourront être un peu plus élevés : Flandre Occidentale : 20-40 Flandre Orientale : 30-50 Hainaut : 30-50 Brabants Flamand et Wallon : 20-50 Anvers : 20-45 Namur : 15-40 Luxembourg : 10-30 Limbourg : 5-30.