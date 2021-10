La boutique en ligne Coolblue veut entrer en Bourse

Fondé en 1999, Coolblue a enregistré un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2020, contre près de 1,5 milliard d'euros un an auparavant. Un résultat d'exploitation de 114 millions d'euros a été réalisé. Coolblue est actif aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, avec la vente d'"appareils ménagers et d'ordinateurs portables. Outre le commerce électronique, l'entreprise possède 17 magasins physiques et a l'intention d'en ouvrir d'autres.