Lancement d'une campagne pour inciter les entreprises à intensifier le tri des déchets

Le tri est une obligation légale pour les entreprises en Région de Bruxelles-Capitale. Mais la campagne "Recycle Bxl Pro", lancée vendredi conjointement par Fost Plus, Bruxelles Environnement et Valipac, sensibilise au fait que la gestion des déchets en entreprises, commerces et établissements Horeca présente aussi des avantages non négligeables.