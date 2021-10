Mauvaise nouvelle pour Erling Haaland, absent contre Augsburg et de la sélection de Norvège

Erling Haaland, l’attaquant vedette du Borussia Dortmund, ne s’est pas encore suffisamment remis de sa blessure musculaire pour jouer le match de Bundesliga de samedi contre Augsbourg. Le Norvégien ne sera pas non plus présent lors des prochains matches de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Haaland, 21 ans, ne sera pas non plus disponible pour les matches de qualification pour la Coupe du monde contre la Turquie et le Monténégro, selon Rose. « Nous allons garder Erling ici et voir comment les choses se passent », a déclaré l’entraîneur. « Un peu de repos lui fera du bien. »