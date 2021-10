Coronavirus: les Bruxellois de plus de 65 ans pourront recevoir une 3e dose de vaccin dès lundi

Les Bruxellois de 65 ans et plus pourront, dès ce lundi 4 octobre, se présenter dans un point de vaccination pour recevoir leur dose de rappel de vaccin contre la Covid-19, annonce la Commission communautaire commune (Cocom) vendredi dans un communiqué. Ils devront se munir de leur carte d’identité.

À partir du lundi suivant, le 11 octobre, 128.000 Bruxellois complètement vaccinés vont recevoir progressivement une invitation à se faire vacciner, d’abord les personnes de 85 ans et plus et ensuite les personnes des tranches d’âge plus jeunes.