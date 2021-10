L'Autorité de la Concurrence poursuit des cigarettiers pour échange d'infos sur les prix

L'Autorité belge de la Concurrence (ABC) poursuit les cigarettiers Philip Morris Benelux, Établissements L. Lacroix Fils, JT International Company Netherlands et British American Tobacco Belgium pour leur participation à des échanges d'informations sur les prix entre concurrents, annonce vendredi l'ABC dans un communiqué. Les entreprises suspectées sont toutes des fabricants et vendeurs des produits de tabac actifs en Belgique et font partie de grands groupes multinationaux. Elles représentent ensemble plus de 90% des cigarettes consommées en Belgique.