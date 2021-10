Wout Van Aert portera un maillot très spécial ce dimanche pour Paris-Roubaix

Jumbo Supermarkets est partenaire des équipes de patinage de vitesse et de cyclisme Team Jumbo-Visma depuis 2015. Jeudi, la famille Van Eerd a reçu deux maillots d’anniversaire uniques de la part de l’équipe : un maillot de cyclisme et une combinaison de patinage.

Richard Plugge, directeur général de l’équipe Jumbo-Visma, estime que c’est formidable que ses équipes puissent honorer le jubilé de Jumbo de cette manière spéciale. « Nous sommes très fiers de Jumbo et nous voulons surprendre notre fidèle partenaire avec ce cadeau unique. Ils le méritent, car un centenaire est un moment très spécial. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir, avec nos équipes de cyclistes et de patineurs, faire partie de l’histoire de cette belle entreprise familiale sportive. L’équipe Jumbo-Visma doit beaucoup au soutien de Jumbo. La famille Van Eerd et le directeur financier Ton van Veen sont en partie responsables des succès actuels de nos équipes. Nous sommes impatients de continuer à gagner ensemble pendant longtemps et de construire de nouveaux moments inoubliables. »