Edward Still, l’entraîneur de Charleroi, avant le déplacement à Courtrai: «Shamar Nicholson est apte à 100%»

Après sa défaite de la semaine dernière contre Malines, le Sporting de Charleroi se doit de se relancer à Courtrai ce samedi après-midi afin de ne pas gâcher son bon début de saison. « C’est sûr qu’il y a de la pression et on se la met nous-mêmes, sur tout le monde. Ce ne sera pas un bilan suffisant si on ne gagne pas. On sent qu’on avait la possibilité de prendre un 9/9 depuis Bruges et c’est frustrant. Le groupe a faim de points et de victoires », expliquait Edward Still ce vendredi en conférence de presse.

Pour cette rencontre, Edward Still peut compter sur le retour de Shamar Nicholson, forfait la semaine dernière suite à sa fracture de la pommette. « Il est apte à 100 % et son retour va faire du bien au groupe », assurait encore le T1 carolo.