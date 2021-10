Première sélection pour Noa Lang avec les Pays-Bas: «Il fait du bon boulot à Bruges»

Le joueur vedette de 22 ans du Club de Bruges effectue ses débuts chez Oranje, tout comme le gardien de Fribourg Mark Flekken. Van Gaal a appelé un total de 26 joueurs pour les deux prochains matches internationaux. « Noa Lang fait du bon boulot au Club de Bruges. J’ai bien sûr déjà indiqué que nous n’étions pas riches en ailiers. Nous sommes donc à la recherche d’options pour ces postes. Alors j’aime donner la chance à un jeune joueur », a expliqué Van Gaal, qui préfère Lang à Arnaut Danjuma Groeneveld (ex-Club, maintenant à Villarreal) et Anwar El Ghazi (Aston Villa).

L’équipe néerlandaise jouera contre la Lettonie à Riga vendredi prochain et affrontera Gibraltar à Rotterdam trois jours plus tard. L’équipe de Van Gaal est en tête du groupe G après six matches avec 13 points. La Norvège a le même nombre de points, mais une différence de buts inférieure. La Turquie est troisième à deux points. Le vainqueur du groupe se qualifie directement pour la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar (21 novembre au 18 décembre).