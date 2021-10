La tuile pour l’Espagne avant le Final Four de la Nations League: Pedri est forfait en raison d’une lésion musculaire

Convoqué la veille par Luis Enrique pour la phase finale de la Ligue des Nations avec la sélection espagnole, Pedri ne pourra pas non plus y prendre part et a été remplacé au sein de la Roja par le jeune milieu de terrain du Celta Vigo Brais Mendez.

Le Barça n’a pas précisé la durée exacte de l’absence du milieu de terrain de 18 ans, qui avait déjà rejoint l’infirmerie il y a quinze jours, touché à la cuisse gauche après la déroute 3-0 face au Bayern Munich en Ligue des champions.