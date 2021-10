Le Covid Safe Ticket wallon se précise: ce que l’on sait

Le gouvernement wallon a adopté vendredi en première lecture le projet de décret qui permettra d’imposer le pass sanitaire à partir de la fin octobre au sud du pays. Il s’agit pratiquement d’un copier-coller du texte bruxellois. Le Covid Safe Ticket (CST) sera demandé dans l’horeca (sauf les terrasses), les salles de fitness, les lieux culturels ou encore les hôpitaux et maisons de soins. Pour ces deux derniers lieux, le masque restera obligatoire pour les visites et consultations malgré l’utilisation du CST.

A priori, la seule différence pour les francophones devrait être la date de fin du CST, à savoir le 31 janvier en Wallonie et le 15 janvier à Bruxelles. Tout simplement parce que Bruxelles espère pouvoir mettre en place son CST dès le 15 octobre, mais cela reste à confirmer. Ces dates sont par ailleurs indicatives. Si la situation sanitaire le permet, le CST pourra être supprimé avant. Dans le cas inverse, il peut aussi être prolongé jusqu’au 30 juin 2022 maximum.

Au nord du pays, le gouvernement de Jan Jambon (N-VA) a douché les espoirs de quelques bourgmestres dont les communes affichent des taux de vaccination un peu plus bas. Le Covid Safe Ticket ne sera demandé nulle part sauf dans les boîtes de nuit et les grands événements. jusqu’au 30 octobre. Le débat ne serait toutefois pas clos pour les hôpitaux et maisons de soins.