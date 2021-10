Will Still T2 de Vincent Kompany à Anderlecht? Reims ne veut pas le lâcher, «c’est un dossier complexe»

Depuis le départ de Craig Bellamy du poste de T2 d’Anderlecht, Vincent Kompany aurait aimé pouvoir attirer Will Still, l’ancien entraîneur du Beerschot et actuel adjoint au Stade de Reims. Mais il semblerait de plus en plus que cela ne se concrétise pas. Dans les travées du Parc Astrid, on évoque notamment la complexité de ce dossier, dû simplement au fait que le club français n’entend pas lâcher le Belge.

Alors que le Sporting d’Anderlecht et le principal intéressé (28 ans) étaient très intéressés par cette « transaction », Reims ne l’entend pas de cette oreille. Et, étant donné, que le club champenois garde la main sur ce dossier, l’arrivée de Still dans le staff de Kompany a pris du plomb dans l’aile. Affaire à suivre...