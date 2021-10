Coronavirus: la campagne de vaccination redémarre pour la troisième dose

La décision prise mercredi par les ministres de la Santé belges de proposer une dose de rappel à tous les plus de 65 ans a obligé les Régions à revoir leur organisation. La campagne vaccinale qui se terminait doucement reçoit elle aussi un coup de booster. Tous les centres ouverts en Belgique le resteront jusqu’à la fin de l’année. Bruxelles (qui garde ses 4 centres et antennes locales) et la Wallonie (qui rouvrira un centre dans le Luxemourg en plus des antennes locales et des seize centres encore ouverts) piqueront pour la troisième fois les seniors, dès ce lundi sur simple présentation de la carte d’identité. Les invitations par la poste et par mail sont en train de partir mais il n’est pas nécessaire de les attendre.

Faites par contre attention de bien vérifier que vous avez reçu votre deuxième dose il y a plus de quatre mois (pour Johnson & Johnson et AstraZeneca) ou six mois (Pfizer et Moderna). Si vous vous rendez dans une antenne locale ou un vaccibus, vérifiez aussi qu’on y injecte du Pfizer ou du Moderna car ce sont les deux seuls vaccins autorisés pour la troisième dose.