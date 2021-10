La pénurie de semi-conducteurs pèse sur les immatriculations de véhicules de septembre

"La pénurie mondiale de semi-conducteurs continue de contrarier fortement la production et la livraison de véhicules, ce qui se répercute irrémédiablement sur les résultats des immatriculations", commente la Febiac.

Volkswagen a limité la casse lors de ce neuvième mois de l'année, ne concédant que 12% par rapport au même mois en 2020. Plus de 2.600 voitures du groupe allemand ont été immatriculées contre 2.300 pour son dauphin BMW (-17%). Les trois marques suivantes ont bu la tasse, Mercedes, 3e, perdant 41%, Audi, 4e, étant en perte de 32% et Peugeot, 5e, avec -42%. On retrouve ces cinq marques mais dans un ordre différent pour les neuf premiers mois de 2021: BMW (+17%) devance Volkswagen (-11%), Audi (+12%), Peugeot (-7%) et Mercedes (-6%).