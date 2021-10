Aldi rappelle un produit surgelé, peut-être contaminées par la salmonelle

La chaîne de supermarchés Aldi procède vendredi au rappel des saucisses de poulet surgelées conditionnées en sac d’un kilo, en raison d’une présence possible de salmonelle. La décision a été prise en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Le produit, de la marque Tupelo farm, porte comme code EAN 270 0883 6 et numéro de lot 2111458064. La date de péremption est fixée au 20 janvier 2023.

Une intoxication par la salmonelle peut causer de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée, dans un délai de 12 à 48 heures après la consommation. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées sont plus à risque.