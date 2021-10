Aedifica investit 15 millions d'euros dans une maison de repos en Allemagne

Aedifica est une société immobilière spécialisée en immobilier de santé européen et plus particulièrement dans le logement des seniors. L'entreprise dispose d'un portefeuille de plus de 540 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède et en Irlande, d'une valeur de plus de 4,4 milliards d'euros.