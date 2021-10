La mise en garde d’Oliver Naesen avant Paris-Roubaix: «C’est la course où tout est possible»

« Des coureurs ont disputé le championnat du monde et je pense que c’est un avantage d’avoir fait un gros effort comme celui-là à une semaine de Paris-Roubaix », a expliqué Oliver Naesen vendredi dans une conférence en ligne. « Mais il y a toujours la possibilité d’un facteur de décompression pour certains qui avaient fait du mondial un gros objectif et qui pourraient en subir des conséquences sur le plan physique dimanche. Personnellement, je n’étais pas au mondial, j’ai fait un gros entraînement de six heures samedi, j’ai roulé en kermesse et je me suis imposé mercredi au GP Fred de Bruyne. Mais ce n’était certes pas un Mondial. »

« De la prudence avec son corps »

Evoquant la place atypique de la course en fin de saison et les conditions dans lesquelles l’épreuve se déroulera, Oliver Naesen a insisté sur le facteur « prudence » dimanche, sur les pavés de l’Enfer du Nord. « On est en fin de saison et je suis d’accord avec ce que Philippe Gilbert a dit, qu’il faut être prudent avec son corps, avec la fatigue. Ce sera aussi très spécial de disputer Paris-Roubaix dans des conditions sans doute dantesques. Il faudra donc être très prudent. Je viens d’apprendre qu’Oscar Riesebeek a cassé son bassin en chute en reconnaissance du pavé. Et ce n’était qu’un entraînement. Nous avons reconnu le parcours en deux fois, 100 kilomètres jeudi et 50 kilomètres vendredi. Je pense que le parcours est comparable au Paris-Roubaix du printemps, sauf que à cette période de l’année, les champs de maïs sont bas et les secteurs sont à découverts et on sent beaucoup de vent. Aujourd’hui, le maïs est très haut et il sera donc difficile de bordurer aux endroits habituels. Mais, ce qui va tout changer, même par rapport aux recos, c’est la pluie car les pavés de dimanche seront différents de ce que nous avons vu en reconnaissance. Sur le sec, c’est la course la plus dangereuse de l’année, mais sous la pluie, c’est encore tout autre chose. Dans tous ceux qui connaissent la course, il n’y a personne qui a envie de rouler sur les pavés sous la pluie, mais ça fait partie du jeu. Celui qui a envie de la pluie ne connaît pas la course. »