EuroHockey League Cup : La Gantoise a corrigé le tir

Pour leur seconde sortie européenne, les Flandriens ont proposé une prestation bien plus aboutie face aux Français de Saint-Germain qui n’ont jamais baissé les bras et qui y ont cru jusqu’au bout.

Après leur défaite de ce jeudi face au Campo de Madrid lors des shoots-outs, les Flandriens voulaient évidemment engranger un premier succès pour leur première participation à l’EHL. Voilà pourquoi, ils entamaient les débats face à Saint-Germain avec beaucoup de volonté et d’application. Et c’est à la 11e minute, sur le premier p.c. du match, que Pepijn Scheen trouvait l’ouverture d’un sleep à plat. Trois minutes plus tard, la tentative d’Antoine Kina, également sur penalty, était repoussé par le gardien. Les Français pensaient avoir égalisé juste avant la fin du 1er quart-temps mais le but était annulé parce que la balle avait franchi la ligne juste après le buzzeur. Dès la reprise, il ne fallait que 24 secondes à Agustin Bugallo pour doubler l’avance des Gantois qui continuaient à dominer les débats. Le contrôle des joueurs de Pascal Kina était quasi-total sur la partie et Saint-Germain n’avait que très rarement voix au chapitre durant cette première période. Après la pause, la physionomie de la rencontre était plus ou moins semblable. Les Belges conservaient la balle et accéléraient quand ils en sentaient le besoin. A la 40e minute, les Gantois obtenaient un 3e penalty mais la tentative de Pepijn Scheen n’atteignait pas sa cible. Idem trois minutes plus tard quand le sleep du défenseur néerlandais était arrêté à même la ligne. Et ce sont finalement les Français qui revenaient dans le match juste avant la fin du 3e quart sur un penalty, le premier du match pour Saint-Germain, converti par Pol Parrilla (2-1).

Retrouver du plaisir sur le terrain Mais, dès la reprise (après seulement 30 secondes), c’est à nouveau Pepijn Scheen qui s’illustrait, en réussissant un doublé sur penalty. Gand reprenait le contrôle des opérations et tentait de bloquer les espaces pour empêcher les Français de poser leur jeu. Les p.c. se multipliaient mais la réussite n’était pas dans le camp belge. C’était ensuite Jack Waller qui se montrait maladroit en zone de conclusion. Mais les Français n’étaient, heureusement, pas beaucoup plus inspirés sur penalty. Et même à 9 après les cartes jaunes de Pepijn Scheen et de François Goyet, les Flandriens inscrivaient un 4e but via Etienne Tynevez (58e). Mais Saint-Germain n’abandonnait pas et à 120 secondes du coup de sifflet final, le capitaine William-Ike Jeammot remettait un peu de suspense pour les derniers instants de ce duel (4-2).

« Nous ne voulions pas spécialement disputer ce match », reconnaissait Antoine Kina, le meneur de jeu gantois. « Mais je reconnais que nous avons peut-être pris ces 2 rencontres européennes un peu à la légère car nous n’avions pas grand-chose à gagner de ce rendez-vous. Aujourd’hui, nous voulions juste retrouver un peu de plaisir sur le terrain. Nous avons bien analysé la rencontre face à Campo et nous avons amélioré ce qui avait fait défaut, hier. Nous n’avions finalement pas disputé un si mauvais match face aux Espagnols mais nous n’avons pas eu de chance en zone de conclusion. Ces 2 rencontres nous ont fait du bien pour travailler nos automatismes et nous mettre un peu de rythme dans les jambes pour la suite du championnat. Nous avons tout de même 5 nouveaux joueurs dans le groupe et nous devons retrouver notre assise défensive et le jeu à la balle. Mais cela revient petit à petit. »