Double alerte jaune de l’IRM: des rafales de vent jusqu’à 90 km/h

Ce vendredi soir, on attend de la pluie en de nombreux endroits du centre à l’est du pays, indique l’IRM. Sur l’ouest, le temps deviendra généralement sec et quelques éclaircies se dessineront. Cette nuit, le temps sec gagnera également les régions centrales, mais la pluie persistera sur l’est et le sud-est sous une nébulosité abondante. Localement, de la brume ou quelques bancs de brouillard pourront se former. Les minima se situeront entre 8 et 12 degrés. Le vent de sud-ouest d’abord modéré, ensuite faible, s’orientera au secteur sud.

Pour le reste du weekend, une dépression de petite taille se déplacera samedi de la Bretagne vers les îles Britanniques tout en se creusant. Nous serons donc temporairement soumis à un flux plus soutenu. Entre samedi soir et dimanche soir, une zone de vents plus forts traversera notre pays d’ouest en est avec des rafales atteignant de 70 à 90 km/h, explique l’IRM. Par ailleurs, samedi après-midi, un second front froid très actif et ondulant atteindra notre pays et nous concernera jusqu’à dimanche. Il sera responsable de pluies abondantes dont la plus grande partie tombera entre samedi soir 20h et dimanche après-midi 14h.