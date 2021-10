Arsène Wenger défend son projet de disputer une Coupe du monde tous les deux ans: «Les petits matches emmerdent les grands joueurs»

Avec la volonté d’élargir le champ des possibles pour les plus petites nations. « Si vous êtes né en Afrique, en Europe ou en Asie vous n’avez pas la même chance de devenir un grand joueur de football. Dans mon programme, les joueurs ne joueront pas plus qu’aujourd’hui. Il y aura peut-être moins de match. Certes, les compétitions sont demandeuses d’énergie donc on demandera au moins 25 jours de repos pour les joueurs », indiquait le Français, avant de poursuivre sur l’enchaînement des rencontres : « Il ne faut pas vivre avec l’idée que le football tue les joueurs. Cristiano Ronaldo et Messi, depuis 2006, ont joué près de 70 matches tous les ans. Et ils jouent toujours. Dans ma carrière, j’ai eu des problèmes avec les joueurs qui ne jouaient pas, pas avec ceux qui jouaient. Les grands joueurs veulent faire des grands matches. Ce qui les emmerde, ce sont les petits matches. »

Et Wenger d’enchaîner en tentant de convaincre les plus sceptiques. « Au départ, les gens sont réticents, car il y a la tradition et le fait d’avoir attendu cette compétition. Mais en même temps, le monde a changé. Ce qui me frappe, dans les moments d’audience chez les jeunes, c’est que les 10-15 ans ou les 15-20 ans ont une philosophie totalement différente. Et puis, on a un exemple, on a eu l’Euro cette année. C’était merveilleux et de grande qualité. On a une Coupe du monde l’année prochaine. Cela ne choque personne. »