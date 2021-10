Mbaye Leye après la défaite à Malines: «Le Standard a besoin de quelqu’un qui inspire la peur»

Après cette nouvelle débâcle, l’entraîneur du Standard Mbaye Leye était évidemment furieux, frappant notamment dans un panneau dans le couloir des vestiaires… « Aujourd’hui, on a vu des joueurs qui ont peur de jouer, de prendre des décisions, de se lâcher », a expliqué Mbaye Leye au micro d’Eleven Sports. « Cette pression est normale quand vous êtes au Standard. Mais c’est quand même malheureux d’avoir besoin de supporters qui rentrent sur le terrain, qui foutent un peu le bordel, pour voir une équipe différente. Parce que c’est ce qu’on a vu, un visage complètement différent en seconde période. Et pourtant, c’était toujours les mêmes jeunes sur la pelouse… »

Ce qui ressemble à une demande à sa direction n’est en aucun cas un aveu de faiblesse. L’ancien attaquant a toujours foi en ses capacités et en celles de son groupe. « Il faut garder confiance, parce que ce noyau a des qualités. Il faut simplement savoir se relever. Parce que, quand tu aimes le Standard, tu serres les fesses autant que moi pendant les matches. Maintenant, on n’est plus dans la tactique, on est dans la responsabilisation de chacun. De mon côté, je vais continuer à faire le job, parce que je pense que je suis toujours la bonne personne pour le Standard. On va s’en sortir, et tous ensemble. »