Mbaye Leye va bien recevoir de l’aide au Standard: Will Still va débarquer dans le staff!

Sur le plan sportif d’abord avec l’arrivée de Will Still, l’actuel entraîneur adjoint du Stade de Reims. Alors qu’il avait été cité du côté d’Anderlecht, où Vincent Kompany avait pensé à lui, sans que l’opération se fasse, celui qui avait terminé la saison dernière comme entraîneur principal du Beerschot devrait débarquer en bord de Meuse dans les prochaines heures, avec la mission de renforcer le staff technique liégeois. Will Still avait déjà travaillé pour le Standard, à l’époque de Yannick Ferrera, en qualité d’adjoint, puis y était revenu en 2017 comme analyste vidéo de Ricardo Sa Pinto, pour… deux jours.

De l’aide, Mbaye Leye en a besoin. « Les joueurs ont peur de se lâcher, il est malheureux qu’il faille attendre que des supporters montent sur le terrain et crient leur mécontentement pour voir une tout autre équipe, après la mi-temps. J’en ai marre de faire le méchant, puis le gentil, puis à nouveau le méchant... Le Standard a besoin de grinta, de personnalité. Dans ce club, une certaine mentalité, une forme de routine doivent disparaître. Chacun doit se responsabiliser. » Est-il encore la bonne personne à la bonne place ? « Oui, je vais faire le job, on va le faire ensemble, on doit se relever. »