Arnaud Bodart revient sur les incidents lors de Malines-Standard: «Je comprends tout à fait la réaction de nos supporters»

Après cette nouvelle débâcle, le portier Arnaud Bodart était forcément déçu de la piètre prestation des Rouches en première période. « Je ne sais pas pourquoi on n’a pas entamé cette rencontre comme en deuxième période. On a donné l’impression d’avoir peur, je n’ai pas très bien compris pourquoi… C’est un peu notre problème, on est toujours dans la réaction. Il faut impérativement du changement, parce que notre problème, c’est dans la tête. »

Il aura donc fallu une intervention des supporters, furieux du spectacle proposé, pour enfin voir le Standard rentrer dans son match. Et le Liégeois a tenu à montrer son soutien aux fans. « Ce qu’ils ont fait, c’est bien évidemment contraire aux règles. Mais il faut les comprendre. Ils payent leur place chaque semaine et, pour certains, le Standard, c’est toute leur vie. Personnellement, je les comprends. Moi aussi, le Standard est le club de mon coeur, et je suis supporter avant d’être joueur. Dans le groupe, on doit bien se rendre compte de la chance que l’on a d’être footballeurs. Beaucoup aimeraient être à notre place, on se doit donc de se battre sur le terrain. Évidemment, aucun joueur n’a souhaité cette situation. Mais elle est arrivée, alors il faut l’accepter et réagir en conséquence. Il faut arrêter de réfléchir, on doit se battre et aller de l’avant. Arrêtons de parler tactique : quand ça ne va pas, il faut se serrer les coudes et se battre comme des lions ! »