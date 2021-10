Météo: beaucoup de pluie et de vent au programme, l’IRM lance une double alerte jaune

Le temps restera généralement sec ce samedi jusqu’en fin d’après-midi. Ensuite, il pleuvra sur l’ouest et probablement aussi dans le centre. Les maxima se situeront entre 14 et 17°C, selon les dernières prévisions de l’IRM. Le vent sera généralement modéré de sud et deviendra localement dans l’après-midi assez fort avec des rafales jusque 60 km/h.

Samedi soir et durant la nuit, il pleuvra abondamment, avec sur la plupart des régions, des cumuls entre 20 et 30 mm, voire localement un peu plus. Les précipitations pourraient être moins intenses sur l’est et le sud-est du pays. Un alerte jaune pour les pluies est lancée par l’IRM, sur tout le pays (excepté la province de Liège) dès ce samedi 19heures jusque dimanche 20h. Les minima oscilleront entre 13 et 16°C. Le vent sera assez fort à fort de sud avec des rafales de 70 à 90 km/ h par endroits. Raison d’une autre alerte de l’IRM. Celle-ci concerne tout le pays entre ce samedi 21h et ce dimanche 22h.