France 2: Nagui plonge encore

Suite à des audiences décevantes, France 2 a décidé de changer le jour de la diffusion du télé-crochet français présenté par Nagui, « The Artist ». Initialement diffusé le samedi soir face à « The Voice all stars » sur TF1, la chaîne publique a revu sa programmation. Il faut dire que, depuis son lancement, l’émission a connu une chute d’audience en passant de 1,3 million de téléspectateurs lors du lancement le samedi 11 à 990.000 la semaine d’après pour ensuite descendre à 847.000 samedi 25.

Proposée désormais en 2e partie de soirée le vendredi, l’émission n’a cependant pas attiré beaucoup plus les foules. Malgré un nouveau jury composé cette semaine Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan et La Grande Sophie. Selon Médiamétrie, seuls 530.000 fidèles ont regardé le télé-crochet pour une part de marché de 5,2 %. A titre de comparaison, « Danse avec les Stars, la suite » a réuni 2,89 millions de téléspectateurs.