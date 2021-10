Olivier Deschacht devient le nouvel adjoint de Jacky Mathijssen chez les Diablotins

« Ceux qui me connaissent savent que je suis un gagnant et que j’ai besoin de buts », a souligné Deschacht. « C’était avant en tant que joueur, c’est maintenant en tant qu’entraîneur. Le championnat d’Europe 2023 et les Jeux Olympiques de 2024 sont deux objectifs fantastiques. Je peux apprendre de Jacky Mathijssen qui fait jouer les U21 selon le système de Roberto Martinez. C’est extrêmement intéressant et fascinant de savoir que je peux contribuer à cela. J’ai faim, je suis ambitieux et j’espère pouvoir contribuer à ce grand projet. Aider les joueurs, les rendre meilleurs et les aider à atteindre leurs objectifs. Je veux acquérir une expérience que je pourrai utiliser plus tard en tant qu’analyste et entraîneur ».