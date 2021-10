Rallye de Finlande: Thierry Neuville approche peu à peu de la 4e place

Chez Toyota, on souffle le chaud et le froid dans cette 2e étape du rallye de Finlande. D’un côté, l’homme fort ce samedi matin, s’appelle Elfyn Evans. Le Gallois a signé les quatre meilleurs temps de la boucle matinale et sa Yaris tient tête aux Hyundai de Breen et Tänak.

Par contre, l’équipe japonaise a perdu l’un de ses précieux représentants dans le 10e secteur : Kalle Rovanperä est tombé dans un fossé. La voiture ne semble pas avoir souffert mais malgré l’aide de spectateurs, la Toyota n’a pu être ramenée sur la route. Si les bûcherons du coin y parviennent, Rovanpera aura perdu un temps précieux et ne pourra, de toute façon, lutter pour le podium.