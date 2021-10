Coronavirus: un patron peut connaître le taux de vaccination de son personnel

Seules les entreprises de plus de 50 travailleurs ont été retenues afin justement de maintenir l’anonymat des travailleurs. Tout résultat s’établissant entre 20 et 95 % sera communiqué avec précision alors que les résultats plus bas ou plus élevés ne seront transmis que par le biais d’une estimation. Et ce pour éviter, notamment, tout cocorico d’une société ayant atteint par exemple les 100 %. La task-force insiste d’ailleurs sur le fait qu’un « taux de vaccination élevé ne peut en aucun cas signifier que les mesures de prévention relatives au Covid-19 (gestes barrière…) ne doivent plus être appliquées ».