Enseignement: le calendrier des réformes du système éducatif confirmé par les acteurs du secteur

Lors de ce séminaire qui avait débuté ce vendredi, plusieurs éléments étaient à l’ordre du jour, notamment l’apprentissage et le parcours des élèves, la mixité et l’école inclusive, la qualité de vie et le bien-être à l’école ainsi que la mise en avant de l’autonomie et de l’estime de soi.

« Dans ce cadre, la Ministre et les acteurs se sont accordés, conformément à la logique qui a présidé à la conclusion du Pacte, sur l’impératif absolu de tenir compte au mieux des réalités de terrain, de limiter autant que possible la surcharge de travail pour les directions et les membres des personnels, mais aussi d’inscrire les réformes dans une optique positive et porteuse de sens tant pour les équipes que pour les élèves et leurs parents ».