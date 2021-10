Edward Still après le partage du Sporting de Charleroi à Courtrai: «Fier de ce que mes joueurs ont montré»

Samedi après-midi, Courtrai et Charleroi se sont quittés sur un match nul, 2-2 (mi-temps : 1-0), au Stade des Éperons d’Or, pour le compte de la 10e journée de championnat. Les buts ont été marqués par Selemani (45e) sur penalty, Nicholson (64e), Alioui (73e) et Gholizadeh (90e+5). Les Carolos ont ainsi arraché le partage dans les arrêts de jeu pour éviter une troisième défaite consécutive.

« J’aime mon équipe, je suis fier de ce qu’on a montré face à cette équipe de Courtrai », a confié Edward Still, le coach carolo, à l’issue de la rencontre. « Les joueurs parfaitement exécutés le plan de jeu, mais on a donné énormément de cadeaux. On leur donne un penalty et un coup franc à l’origine de leur deuxième but, on a commis des erreurs de jeunesse… On va revenir plus fort après cette trêve internationale et on ne fera plus de cadeaux aux adversaires. »