EuroHockey League Cup: le Dragons émerge aux shoot-outs

Après la Gantoise, c’était au tour des champions de Belgique d’entamer leur tournoi, à Brasschaat, face aux Anglais de Surbiton. Une rencontre que les Anversois ont finalement assez bien géré, malgré les absences conjuguées de Florent van Aubel et de Simon Gougnard, tous les 2 blessés, et même si ceux-ci ont dû patienter jusqu’aux shoot-outs pour réussir à émerger. Les Anglais prenaient l’initiative dans le duel avec de belles possibilités pour Tom Sorsby et Ben Boon qui mettaient en avant les intentions des visiteurs dans cette EHL Ranking Cup. Le Dragons réagissait sur un penalty de Nicolas Della Torre mais le gardien, Ore Ogunlana, sauvait la mise pour Surbiton. De son côté, Loic van Doren se montrait très inspiré pour sauver son équipe sur la tentative de James Gall. Les Anversois faisaient le jeu mais ils ne parvenaient pas à concrétiser cet avantage au marquoir.

En seconde période, c’est finalement Thomas Crols qui parvenait à trouver l’ouverture sur un centre de Matthew Cobbaert (34e). Mais alors que les protégés de Dennis Dijkshoorn pensaient avoir accompli le plus compliqué, les Anglais revenaient dans le coup via Luke Taylor sur penalty (42e). La fin de rencontre était indécise et personne ne parvenait à prendre l’ascendant malgré une dernière belle possibilité pour Lucas Martinez à 3 minutes du coup de sifflet final.