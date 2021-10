Anderlecht: Yari Verschaeren enfin grand face à Bruges?

Depuis ses débuts à Anderlecht en novembre 2018, Yari Verschaeren a été considéré comme un diamant brut qu’il convenait de couver et de polir au mieux pour laisser tout son éclat briller au grand jour. Comme l’un des futurs grands d’un football belge en quête de renouvellement malgré les modestes 172 centimètres qu’il affiche sous la toise. Arrivé sur le devant de la scène footballistique belge à la vitesse d’une météorite, symbole de la réussite espérée du fameux « process » mauve et international à un âge où d’autres découvrent à peine le football professionnel, le jeune produit « made in Neerpede » a en effet gravi quatre à quatre les échelons vers les sommets grâce à sa technique en mouvement ou ses facultés d’infiltration. Et à l’immense confiance placée en lui par Roberto Martinez, aussi.

S’il n’a jamais été et ne sera sans doute jamais un buteur hors pair – il n’a inscrit ‘que’ 14 buts et délivré 12 assists en 79 rencontres professionnelles –, Verschaeren offre par contre l’avantage appréciable d’une polyvalence qui, dans un premier temps, a plutôt servi ses desseins. Capable d’évoluer sur les deux flancs, dans l’axe et/ou en soutien de l’attaquant, le jeune homme aujourd’hui âgé de 20 ans a peut-être aussi été victime de sa polyvalence. Et des attentes placées sur ses épaules encore un peu trop frêles pour le rôle de leader que certains voudraient lui faire endosser.