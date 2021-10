Luis Suarez buteur face au Barça, son ancien club: la photo de la revanche

Samedi soir, l’Atlético Madrid a battu le FC Barcelone, 2-0, dans l’affiche de la 8e journée de Liga. Yannick Carrasco était titulaire pour les Colchoneros. L’Atlético a pris le contrôle de la rencontre en première mi-temps. Lemar a ouvert le score sur un service de Luis Suarez à l’issue d’une combinaison collective (1-0, 23e), et les deux joueurs ont inversé les rôles pour le deuxième but, marqué par Suarez (2-0, 44e).

Ce dernier n’a pas célébré son but, portant ses mains jointes devant son visage en signe de respect au club qui l’a mené vers les sommets entre 2014 et 2020… mais a fait un geste du téléphone avec ses doigts. Un possible clin d’œil au simple coup de fil que lui avait passé Koeman en 2020 pour lui annoncer que le club n’allait pas le conserver.