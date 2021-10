Boris Johnson veut "reconstruire en mieux" après le Brexit

Soulignant que son gouvernement avait tenu sa promesse de campagne en réalisant le Brexit et qu'il avait vacciné massivement contre le Covid-19, il a assuré vouloir prendre des "décisions audacieuses" pour répondre aux priorités des Britanniques, comme l'emploi, la sécurité et le changement climatique.

"Tout ceci montre que nous tenons parole, et il est maintenant temps d'aller plus loin, non seulement pour se remettre mais aussi reconstruire en mieux", a-t-il ajouté.