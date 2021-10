Comment suivre en direct Paris-Roubaix ?

Après l’édition 2019 qui avait vu Philippe Gilbert l’emporter, Paris-Roubaix revient après deux ans d’absence. Cela est bien sûr dû à la pandémie de Covid-19 qui a touché le monde l’année dernière. Initialement prévue le 12 avril 2020, la 118e édition de la course avait été décalée au 25 octobre 2020, puis au 11 avril 2021 avant d’être fixée au 3 octobre 2021.

Il sera possible de suivre la course sur notre site en direct à partir de 10h55. Elle sera également retransmise à la télévision sur la chaîne Tipik et disponible sur internet gratuitement via RTBF Auvio.