Intempéries: premier bilan des interventions de la nuit

Les pompiers de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) sont intervenus une dizaine de fois, tout comme ceux des zones Dinaphi (Dinant, Philippeville) et Val de Sambre. Au total, ce sont donc un peu plus de quarante interventions qui ont été effectuées.

Les pompiers de Wallonie picarde sont intervenus samedi soir à une trentaine de reprises dans l’ensemble de leur zone, à la suite des chutes de pluie et des violentes rafales de vent. On ne déplore aucun blessé.

Une pluie incessante, soutenue par des rafales de vent, est tombée samedi en début de soirée sur le Hainaut occidental. « Les interventions ont commencé vers 19h00 et se sont poursuivies jusqu’à 22h30. Toute la zone de secours de Wallonie picarde a été touchée par ces intempéries. Il y a eu des interventions pour des caves inondées et des avaloirs bouchés. Cependant, les dégâts liés au vent ont été plus importants que les inondations. Il y a eu bon nombre d’interventions pour des câbles et des arbres entravant la voie publique », indiquait-on dimanche vers 06h30 au dispatching de la zone Wapi.